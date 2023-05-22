Kick boksçu polis memuru Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Van Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisi Muhammet Süleyman Gülle, İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda altın madalya elde etti.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van'da görev yapan ve Gaziler Engelli Spor Kulübü sporcusu olan Gülle, 19-21 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda mücadele etti.

Rakiplerini yenerek finale yükselen Gülle, finalde İranlı kabini 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Gülle, 17-26 Kasım 2023'te Portekiz'de yapılacak Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

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