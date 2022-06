Kick Boks Dünya Kupası ikincisi Deniz Şengür'ü, şampiyonalara ablası hazırlıyor Açıklaması

Milli takım sporcusu ablasından etkilenerek başladığı kick boksta dünya kupasında ikinci olan 17 yaşındaki Deniz Şengür, dünya şampiyonu olmak için çalışıyor.

Elazığ'da yaşayan ve 6 yaşındayken ablası Zelal Şengür'den etkilenip hobi olarak başladığı kick boks branşında disiplin ve azimle sürdürdüğü çalışmalarla dereceler elde eden Şengür, bu sporu profesyonel olarak sürdürmeye karar verdi.

Genç sporcu, ablasının desteğiyle hazırlandığı ve katıldığı 2-15 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası'nda "Low Kick" kategorisinde 65 kiloda ikinci oldu.

Tutkuyla bağlandığı kick boksta hedefini artıran Deniz, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 23 Haziran'da rakipleriyle yarışacak.

Deniz Şengür, derece elde edip milli takıma seçilmek istediği bu şampiyonaya Gençlik Spor Merkezi'nde ablasının antrenörlüğünde hazırlandı.

"Hayallerime bir adım daha yaklaştım"

Deniz Şengür, AA muhabirine, 11 yıl önce ablasını örnek alarak başladığı kick boksun kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi.

"Ablam sürekli maçlara gidiyor, ben de sürekli heyecanla izliyordum." diyen Deniz, bu sporu yapmak istediğini ablasına söylediğini belirtti.

Deniz, "Bu sporda maçlara katılıp dereceler alarak ülkemizi temsil edip bayrağımızı dalgalandırmak istedim. İlk başlarda antrenmanlarda yoruluyordum, darbe alıyordum, canım acıyordu ama hiç pes etmedim." dedi.

Okul dışında bulduğu her fırsatta antrenman yaptığını anlatan Deniz, sabahları okul öncesinde dağ koşusuna gittiğini belirtti.

Deniz, akşam saatlerinde de müsabakalara katılarak, çalışma yaptığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımın meyvesini almaya başladım. İlk başta katıldığım bölge maçlarında şampiyon oldum. Bu beni hırslandırdı. Türkiye şampiyonalarına katıldım. Burada Türkiye ikincisi oldum. Öz güvenim arttı. Daha sıkı çalışmaya başladım. Sabah akşam aksatmadan antrenman yaptım. Uluslararası maçlarda da dereceler elde ettim. Dünya kupasına katıldım, dünya ikincisi oldum. Hayallerime bir adım daha yaklaştım. Milli takım oyuncusu olmak istiyorum. En büyük hedefim dünya şampiyonası. Bayrağımızı en güzel şekilde taşımak istiyorum."

"En büyük destekçim şampiyon ablam"

Ablasıyla her zaman antrenman yaptıklarını belirten Deniz, ablasının her zorlukta yanında olduğunu aktardı.

Deniz, "En büyük destekçim ablam. Antrenmanlarda partner bulmakta zorlanıyorum. Kiloma denk kimseyi bulamıyorum. Ablamla birlikte antrenman yapıyorum. Bana destek olduğu için ablamı da gururlandırmak istiyorum. Maçlara hedeflerimi ve hayallerimi düşünerek çıkıyorum." ifadelerini kullandı.

"Onu her zaman motive ediyorum"

Milli takım sporcusu Zelal Şengür de çocukluktan beri tutkuyla sürdürdüğü kick boksta kardeşine örnek olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Bu sporu severek yaptığını ve kendinden sonra gelecek çocuk ve gençlere de örnek olmaya çalıştığını belirten Zelal, "Kardeşime de destek oluyorum. Son olarak 65 kiloda dünya ikincisi oldu. Ondan beklentim çok. Önümüzde Türkiye şampiyonası var. Orada elde edeceği başarıyla inşallah dünya şampiyonasına katılacak." diye konuştu.

Her gün aksatmadan antrenman yaptıklarını, sabah koşuya çıktıklarını anlatan Zelal, "Çok yorgun, bitkin olsa bile onu her zaman motive ediyorum. Güç, kuvvet, teknik, taktik her şeyi yüklemeye çalışıyorum. Sporcu olduğum için nerede nasıl müdahale etmem gerektiğini iyi biliyorum. Her türlü kardeşime yardımcı olmaya çalışıyorum. O da elinden geleni yapıyor." dedi.