Kick Boks Dünya Kupası - Haberler

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 60 kiloda Ali Koyuncu ile 63,5 kiloda Koray Sarı altın madalya elde etti.

91 kiloda mücadele eden Emir Hüseyin Kalhan'ın gümüş madalya aldığı organizasyonda, 63,5 kiloda Sefa Köksal ile 89 kiloda İbrahim Berke Şahin ise bronz madalyanın sahibi oldu.