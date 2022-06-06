Kick Boks Dünya Kupası - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kick Boks Dünya Kupası

AA - Fatih Gazioğlu - Spor
 - Güncelleme:
Kick Boks Dünya Kupası

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda milli sporcular 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 60 kiloda Ali Koyuncu ile 63,5 kiloda Koray Sarı altın madalya elde etti.

91 kiloda mücadele eden Emir Hüseyin Kalhan'ın gümüş madalya aldığı organizasyonda, 63,5 kiloda Sefa Köksal ile 89 kiloda İbrahim Berke Şahin ise bronz madalyanın sahibi oldu.

AA / Fatih Gazioğlu - Spor

Macaristan Kick Boks Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title