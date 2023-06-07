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Kıbrıs Gazisi Hüseyin Lavas'ın cenaze töreni düzenlendi

Kıbrıs Gazisi Hüseyin Lavas'ın cenaze töreni düzenlendi

Spor Haberleri

Zonguldak'ta eski futbolcu ve Kıbrıs Gazisi Hüseyin Lavas 70 yaşında hayatını kaybetti. Lavas için askeri cenaze töreni düzenlendi.

Zonguldak'ta eski futbolcu ve Kıbrıs Gazisi Hüseyin Lavas 70 yaşında hayatını kaybetti. Lavas için askeri cenaze töreni düzenlendi.

Zonguldak'ta 4 çocuk babası, 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Hüseyin Lavas akciğer kanseri tedavisi gördüğü Kdz. Ereğli ilçesinde hayatını kaybetti. Lavas için Uzun Mehmet Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Türkiye Maharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Necmettin Çantaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve daire müdürleri katıldı.

Öğlen namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hüseyin Lavas'ın tabutu askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Lavas'ın cenazesi Terakki Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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