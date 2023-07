Kıbrıs Barış Kupası'nda kurulan bağlar 48 yıl sonra devam ediyor

Trabzon spor'un öncülüğünde gerçekleştirilen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) U-12 karmasının da katıldığı Trabzon spor Futbol Okulları Yaz Kampı sürüyor.

Organizasyon Trabzon spor Özkan Sümer Futbol Akademisi altyapı ekipleriyle Trabzon spor Futbol Okulları bünyesinde faaliyet gösteren 32 takımı da bir araya getirdi. İlki 1975'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Kupası'nda kurulan ve 48 yıldır süren bağlar kapsamında KKTC U-12 takımı da kampta çalışma fırsatı buldu.

Trabzon spor Futbol Okulları Koordinatörü Necati Özçağlayan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 doğumlu sporcuların katılımıyla 10 Temmuz'da başlayan organizasyonun devam ettiğini belirtti.

Özçağlayan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen sporcuların misafir olarak dahil olduğu Trabzon spor Futbol Okulları Yaz Kampı'nın ilk etabının, 281 oyuncu ve 41 antrenörün katılımıyla gerçekleştirdiğini kaydetti.

İlk etap müsabakalarının Trabzon spor Özkan Sümer Futbol Akademisi, Trabzon spor Kadir Özcan Tesisleri ve ASKF Sentetik Saha'da oynandığını vurgulayan Özçağlayan, ikinci etabın ise 15-18 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ifade etti.

"Geniş bir Trabzon spor ağı kurmayı hedefliyoruz"

Altyapılarda bulunan çocukların sadece sportif gelişimi değil aynı zamanda sosyal hayattaki gelişmelerinin de önemli olduğunu belirten Özçağlayan, Türkiye'nin her yerinde bulunan altyapı okullarının katıldığı etkinliğin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"Futbol okullarımızın katılımıyla turnuva şeklinde değil etkinlik şeklinde gerçekleştiriyoruz. Puanlama yapmıyoruz. Amaç Şanlıurfa'daki çocuk gelsin Trabzon'u görsün, İstanbul'dan gelen çocukla arkadaşlık kursun. Yani sadece futbol oynatmayı düşünmüyoruz, sosyal etkinlik olarak da çocuklarımızın gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Trabzon spor'un altyapısındaki hocalarımız da gelip maçları izliyor ve yetenekli gördükleri oyuncuları tespit ediyor. Şu an buradakilerin yaşları küçük olduğu için Trabzon spor tesislerinde ikame ettirme şansımız yok ama takip ediyoruz. 13-14 yaşına geldiği zaman eğer aşama da kaydettiyseler Trabzon spor bünyesine dahil ediyoruz. Daha önceki turnuvalardan Trabzon spor altyapısına kattığımız birçok oyuncumuz var."

KKTC'de yaşayan gençlerin sadece burada sıkışıp kalmamaları gerektiğini, bu tür etkinlikleri diğer Türk Cumhuriyetleri'ndeki çocuklarla da yapmayı hedeflediklerini vurgulayan Özçağlayan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocukların, Türkiye'yi Trabzon'u görmelerini istedik. Burada ağırlıyoruz onları, bir değişiklik oldu onlar için de sadece Kıbrıs içinde kapalı kalmadılar futbol anlamında. Böyle bir katkımız olsun istedim. Onlardan da kabul görünce geldiler. Umuyoruz Trabzon'dan mutlu ve iyi anılarla ayrılacaklar. Çünkü bizim esas hedefimiz de bu. Sahaya çıkan her futbolcu için kendini göstermek hedeftir ama maalesef buradaki her çocuk futbolcu olamayacak. İçlerinde bazıları olacak ama önemli olan buradaki her çocuğun sosyal olarak gittiği zaman kendi memleketinde anlatacağı bir hikayesi olacak. Belki oradakiler de heves edecek, bir dahaki sene biz de gidelim diye. Böylece geniş bir Trabzon spor sevgisi ve ağı kurmak istiyoruz. İnşallah da bunu başaracağız."

Özçağlayan, ilki 1975'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Kupası'nın kuşaklar arası bir köprü görevi gördüğü ve bunun çok onur verici bir başarı olduğunu da vurguladı.

Hüseyin Ekmekçi: "Çocuklarımız ve hocalarımız için son derece önemli bir imkan"

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Eğitim Üst Kurulu Başkanı Hüseyin Ekmekçi de gençler için bu tür organizasyonların önemli olduğuna işaret etti.

"KKTC dünyadan izole edilen ve ciddi şekilde spor ambargosuna maruz kalan bir ülke" diyen Ekmekçi, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla gençlerimiz için yurtdışı temasları son derece önemli ve bu fırsatları her zaman yakalayamıyoruz. Trabzonspor Kulübü bizleri davet etti, bizde U-12 karmamızla Trabzon'a geldik. Trabzonspor'un akademilerinin başındaki efsane futbolcusu Necati Özçağlayan bu fırsatı yarattı. Çocuklarımız ve hocalarımız için son derece önemli bir imkan."

Kıbrıslı Türk gençlerin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Ekmekçi, "KKTC'nin dışarı açılan en önemli kapısı Türkiye. Dünyanın diğer ülkelerinin çok da umurunda değil Kıbrıslı Türklerin yaşamış olduğu spor ambargosu. Dolayısıyla bunu üst yapılarda, A takımlar düzeyinde yapamıyoruz belki ama 12-14-16 yaş kategorilerinde bu tür temasları arttırabiliriz. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu adına her türlü etkinlikte, her türlü faaliyette Kıbrıslı Türk gençlerinin de olduğunu unutmayalım. Kanunen, hukuki olarak siyasal olarak hiçbir engel yok aslında önümüzde. UEFA, FIFA engeli yok. Dolayısıyla altyapı kategorilerinde bu tür faaliyetlere katılabilir gençlerimiz. Biz Kıbrıs'ta her türlü etkinliği yapmaya, Türkiye'den gelecek olan da her türlü davete katılmaya hazırız. Bu tür etkinliklerde aslında gençlerimiz bize uygulanan ambargoya bir tokat atıyorlar, bir tepki gösteriyorlar. Çocuklarımızın mutluluğu, çabası bizim için görülmeye değer ve her şeyin üzerindedir." değerlendirmesinde bulundu.

KKTC karma milli takım hocası ve altyapı sorumlusu Hüseyin Kızamıkoğlu da burada bulundukları için çok mutluluk duyduklarını ve emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini belirtti.

"Spor şehri Trabzon"

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu da spor şehri Trabzon'da daha çok böyle etkinlikler düzenlenmesi için ellerindeki tüm imkanları seferber ettiklerini dile getirdi.

Trabzon'un spor şehri olduğunu vurgulayan Arıcıoğlu, Trabzonspor'un farklı şehirlerde bulunan futbol okullarının geleneksel olarak yapılan etkinliğinin her sene geniş bir katılımla yapıldığını kaydetti.

Turnuvanın en güzel taraflarından birinin ise KKTC'den bir ekibin de olması olduğunu belirten Arıcıoğlu, "Onları ağırlamaktan da büyük memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Görüyorsunuz birbirinden yetenekli çocukları inşallah gelecekte Trabzonspor'da, farklı takımlarda, milli takımlarda ülkemizi temsil edeceklerine inanıyorum. Biz de Trabzon olarak en güzel şekilde yaptığımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından 1975 yılında, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Kıbrıs Türk Karması'nın mücadele ettiği Kıbrıs Barış Kupası'nda bordo-mavili takım, Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldikten sonra ilk kupasını almıştı.