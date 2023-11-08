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KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası'nda Sezonun Son Ayak Yarışları Antalya'da

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen KIA Öztopraklar Türkiye Drag Şampiyonası'nın sezonun üçüncü ve son ayak yarışları, 11-12 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek. Yarışlar, Kepez Drag Pisti'nde yapılacak ve farklı sınıflarda mücadele edilecek. İlk gün antrenman ve sıralama turları yapılacakken, Pazar günü ise şampiyonluk için yarışlar düzenlenecek.