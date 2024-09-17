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Khusniddin Alikulov Hastaneden Taburcu Oldu

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Çaykur Rizesporlu futbolcu Khusniddin Alikulov, Galatasaray maçında yaşadığı beyin sarsıntısının ardından hastaneden taburcu edildi ve Samsunspor maçı kadrosunda yer alabilir.

Çaykur Rizespor'da Khusniddin Alikulov, Galatasaray maçında hava topu mücadelesinde Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonrasında beyin sarsıntısı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyatsız tedavi ile taburcu edilen Alikulov, 6. haftada oynanacak Samsunspor maçının kadrosunda olabileceği öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor, Galatasaray ile RAMS Park'ta karşı karşıya geldiği maçta Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Khusniddin Alikulov, saha içerisinde yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etmiş ancak 38. dakikada yerini Amir Hadziahmetovic'e bırakmıştı. Beyin sarsıntısı nedeni ile hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki Özbek futbolcu, yapılan kontrollerde elmacık kemiğine darbe aldığı ortaya çıkmış ve yapılan tetkiklerin ardından elmacık kemiğinde ayrılma olmadığı tesip edildi. Ameliyatsız tedavi ile taburcu edilen Alikulov, Teknik Direktör İlhan Palut görev vermesi halinde Süper Lig'in 6. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçında maske ile oynayabileceği öğrenildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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