Khabib Nurmagomedov, Filistin için dayanışma mesajı verdi

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Dağıstanlı sporcu Khabib Nurmagomedov, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin için dayanışma mesajı verdi. Nurmagomedov, sosyal medya hesabından, 'Filistinliler, Allah sizinle olduğu sürece sayıların hiçbir önemi yoktur.' ifadesini paylaştı.

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip Dağıstanlı sporcu Khabib Nurmagomedov, İsrail ordusunun saldırıları altındaki Filistin için dayanışma mesajı verdi.

Dövüş sporlarının ilk Müslüman şampiyonu unvanına sahip olan ve geçen yıl kariyerini noktaladığını duyuran Nurmagomedov, sosyal medya hesabından, "Filistinliler, Allah sizinle olduğu sürece sayıların hiçbir önemi yoktur." ifadesini paylaştı.