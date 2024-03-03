Üye Girişi
Haberler

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselen takımlar belirlendi

Güncelleme:

Eskişehir'de düzenlenen Kadınlar 2. Ligi Final Etabı sona erdi. Sakarya Voleybol, Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor, MKE Ankaragücü ASTOR ve Beykoz Belediyespor, 2024-2025 voleybol sezonunda KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselen takımlar belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'in ev sahipliğini yaptığı Kadınlar 2. Ligi Final Etabı, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Sakarya Voleybol, Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor, MKE Ankaragücü ASTOR ve Beykoz Belediyespor, 2024-2025 voleybol sezonunda KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Kaynak: AA / Spor

Bozüyük Belediyesi MKE Ankaragücü Eskişehir Voleybol Sakarya Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title