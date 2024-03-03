KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselen takımlar belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir'in ev sahipliğini yaptığı Kadınlar 2. Ligi Final Etabı, bugün oynanan karşılaşmaların ardından sona erdi.

Organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Sakarya Voleybol, Bozüyük Belediyesi Eğitim Spor, MKE Ankaragücü ASTOR ve Beykoz Belediyespor, 2024-2025 voleybol sezonunda KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.