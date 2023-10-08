KFC Kadınlar 1. Ligi'nde 2023-2024 sezonu başladı
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Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde 2023-2024 sezonu, bugün oynanan karşılaşmalarla başladı. İlk haftanın sonuçları da açıklandı.
KFC Kadınlar 1. Ligi'nde 2023-2024 sezonu, bugün oynanan karşılaşmalarla başladı.
Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde ilk hafta maçları oynandı. İlk haftanın sonuçları şu şekilde:
A Grubu
Nermin Hnm. Zey. Havran Bld.- Karşıyaka Medicalpoint: 3-2 (25-21, 25-21, 20-25, 23-25, 15-10)
3 AS Sigorta Çanakkale Bld.-Yeşilyurt: 1-3 (16-25, 14-25, 25-19, 22-25)
Vakıfbank-Aras Kargo: 3-1 (18-25, 26-24, 25-23, 24-19)
Göztepe-İstanbul BBSK: 1-3 (12-25, 25-23, 22-25, 14-25)
Bahçelievler Bld.-Bodrum Bld. Bodrum Spor : 3-2 (25-7, 22-25, 25-19, 25-27, 15-5)
Edremit Belediye Altınoluk-AVR Atletik maçı AVR Atletik Spor Kulübü'nün maça çıkamaması nedeniyle iptal edilmiştir.
B Grubu
İBA Kimya TED Ankara Kolejliler-Merinos: 3-0 (25-20, 25-18, 25-22)
Nicer Hotel Voleybol-ALS Voleybol: 0-3 (13-25, 21-25, 8-25)
Tarsus Bld.-İmamoğlu Bld.: 2-3 (26-24, 25-21, 15-25, 16-25, 6-15)
İlbank-Bolu Bld.: 3-0 (25-20, 25-19, 27-25)
Tiffany&Tomato Bordo Spor-Ereğli Bld.: 1-3 (20-25, 22-25, 25-23, 16-25)
Peyman Spor-Zeren Spor: 1-3 (20-25, 25-23, 16-25, 11-25) - İSTANBUL