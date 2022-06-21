KF Tirana, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine Bolu'da hazırlanıyor
AA - Mehmet Emin Gürbüz - Spor
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Arnavutluk Süper Ligi'nin şampiyonu KF Tirana, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Lüksemburg temsilcisi F91 Diddeleng ile yapacağı maçlara Bolu'da hazırlanıyor.
Arnavutluk Süper Ligi'nin şampiyonu KF Tirana, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Lüksemburg temsilcisi F91 Diddeleng ile yapacağı maçlara Bolu'da hazırlanıyor.
Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otel'de 28 futbolcuyla kampa giren Arnavutluk temsilcisi, teknik direktör Orges Shehi yönetimindeki yaklaşık 2 saatlik antrenmanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Günde çift antrenman yapan KF Tirana takımında kaleciler ise kaleci antrenörü gözetiminde ayrı çalıştı.
Bolu'da 24 Haziran tarihine kadar kamp yapacak olan ekip, 25 Haziran'da ise Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor