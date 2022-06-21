KF Tirana, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine Bolu'da hazırlanıyor Arnavutluk Süper Ligi'nin şampiyonu KF Tirana, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Lüksemburg temsilcisi F91 Diddeleng ile yapacağı maçlara Bolu'da hazırlanıyor. Arnavutluk Süper Ligi'nin şampiyonu KF Tirana, UEFA Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda Lüksemburg temsilcisi F91 Diddeleng ile yapacağı maçlara Bolu'da hazırlanıyor. Bolu Dağı'nda bulunan Koru Otel'de 28 futbolcuyla kampa giren Arnavutluk temsilcisi, teknik direktör Orges Shehi yönetimindeki yaklaşık 2 saatlik antrenmanda teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Günde çift antrenman yapan KF Tirana takımında kaleciler ise kaleci antrenörü gözetiminde ayrı çalıştı. Bolu'da 24 Haziran tarihine kadar kamp yapacak olan ekip, 25 Haziran'da ise Fenerbahçe ile hazırlık maçı oynayacak. AA / Mehmet Emin Gürbüz - Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Toros Dağları Lüksemburg Bolu Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› KF Tirana, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine Bolu'da hazırlanıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.