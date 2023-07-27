UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turu ilk maçında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan KF Tirana'nın teknik direktörü Orges Shehi, son golü yemelerinin turu zora soktuğunu belirtti. Shehi, Beşiktaş'a alan vermemek için uğraştıklarını ve umutlarının hala olduğunu söyledi.

KF Tirana Teknik Direktörü Orges Shehi: Son golü yemeseydik bizim için daha iyi olurdu

VIDEO YOK

Metin ARSLANCAN, Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA) ? UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turu ilk maçında deplasmanda Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan KF Tirana'da teknik direktör Orges Shehi, 3'üncü golü yemelerinin turu zora soktuğunu belirtti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Shehi, 'Yapabileceklerimizin hiçbir zaman sonu yok. Daha iyisini yapabilirdik. Beşiktaş'a alan vermemek için uğraştık ve bir yere kadar da bunu yapabildik. Beşiktaş tabi büyük bir takım. Bu kadar mücadele edebildik' diye konuştu.

İlk yarıda Beşiktaş'ın topa sahip olduğunu aktaran Shehi, 'Tüm gollere engel olabilirdik. Son golü yemeseydik bizim için daha iyi olurdu. Umudumuz halen var' ifadelerini kullandı.