Kezban Yeşer, Eskişehir'e Gurur Yaşattı

Kezban Yeşer, Eskişehir'e Gurur Yaşattı
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Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün master yüzücüsü Kezban Yeşer, ulusal şampiyonada 100 metre serbestte rekor kırarak Türkiye ikincisi oldu ve Eskişehir'e gurur kaynağı oldu.

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü'nün master yüzücüsü Kezban Yeşer, ulusal şampiyonada gösterdiği performansla Eskişehir'e gurur yaşattı.

Yeşer, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Masterler Kısa Kulvar 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Yüzme Şampiyonası'nda önemli dereceler elde etti. 16-18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada 100 metre serbestte rekor kırarak zirveye çıkan Yeşer, 50 metre serbest ve 50 metre kurbağalama kategorilerinde ise Türkiye ikincisi oldu.

Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübünün başarılı sporcusu, azmi ve disiplinli çalışmasıyla hem kulübünü hem de şehri başarıyla temsil ederken, aldığı derecelerle Eskişehir'e bir kez daha madalya gururu yaşattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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