Haberler ›› Spor ›› Kevin Durant, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yer almayı istiyor

Kevin Durant, Paris 2024 Olimpiyatları'nda yer almayı istiyor

Phoenix Suns'ın yıldızı Kevin Durant, 2024 Paris Olimpiyatları'nda ABD Milli Takımı'nda yer almayı çok istediğini söyledi. Durant'in yanı sıra birçok önemli NBA oyuncusu da Paris 2024'e katılmak istediklerini açıklamıştı.