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Kevin Anderson tenisi bıraktı

AA - Hüseyin Burak Demirer - Spor
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Kevin Anderson tenisi bıraktı

İki grand slam finali bulunan Güney Afrikalı tenisçi Kevin Anderson, aktif kariyerini noktaladı.

İki grand slam finali bulunan Güney Afrikalı tenisçi Kevin Anderson, aktif kariyerini noktaladı.

35 yaşındaki Anderson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yaşadığım harika şeyler için uzun yıllar parçası olduğum bu spora müteşekkirim. Benim için çok zor olsa da profesyonel tenisi bırakmaya karar verdim. Çocukken babam bana başarının sonuçlarla değil, elinden gelenin en iyisini yapmak için gösterdiğin çaba ve fedakarlıkla tanımlanabileceğini söylerdi. Ben de elimden geleni yaptım." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 7 tekler şampiyonluğu kazanan Anderson, 2017'de ABD Açık, 2018'de ise Wimbledon'da olmak üzere iki grand slam finali oynadı.

Hızlı servisleriyle tanınan Güney Afrikalı raket, 2018'de ayrıca erkekler dünya sıralamasındaki en iyi derecesi 5'inciliğe de yükseldi.

AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

Twitter, Spor, Haberler

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