Keşan'da Motosikletlere Yönelik Uygulamada 38 Sürücüye 101 Bin 579 TL Cezai İşlem Uygulandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yapılan motosiklet uygulamasında 38 motosiklet sürücüsüne toplamda 101 bin 579 TL ceza kesildi. Kontrollerde kask takmayan 16 sürücüye ve çeşitli maddelerden suç işleyen 22 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde motosikletlere yönelik uygulamada 38 motosiklet sürücüsüne toplam 101 bin 579 TL ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından motosikletlere yönelik gerçekleştirilen uygulamada 48 motosiklet ve sürücüsü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 16 motosiklet sürücüsüne kask takmamaktan, 22 motosiklet sürücüsüne ise çeşitli maddelerden toplamda 101 bin 579 TL para cezası kesildi. Uygulamada 2 motosiklet de trafikten men edilerek, yediemin otoparkına çekildi. - EDİRNE