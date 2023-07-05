Keşan'da Bölgesel Triatlon Ligi Etabı Gerçekleştirildi

EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde Bölgesel Triatlon Ligi Keşan Etabı düzenlendi.Keşan Belediyesi, Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüğü, Türkiye Triatlon Federasyonu ile Altunhan Beach işbirliğinde düzenlenen Bölgesel Triatlon Ligi Keşan etabı yarışmaları gerçekleştirildi. Etkinliklere, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen, Türkiye Triatlon Federasyonu Yetkilisi Gülcan Çelik ile sporcular katıldı.

'SPORA VE SPORCUYA DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Programda konuşan Mustafa Helvacıoğlu, önemli bir spor etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, 'Her branştan spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyoruz. Dijital devrim yaşadığımız bu dünyada yalnızlaşan bir gençliğimiz var. İnternette, dijital ortamda vakit geçiren bir toplum olmaya başladık. Biz de Keşan'da çocuklarımızı birleştiren, öz güven aşılayan, onları ayakta tutan bir amaç içerisindeyiz. Online dünyayı ben şahsen sevemedim. Yüz yüze ilişkilerin daha güzel olduğunu düşünüyorum. Dünyayı paylaşmak, hayatı paylaşmak kadar güzel bir şey yok. Sporun bunları kaynaştıran en önemli etkenlerden biri olduğunu ifade etmek istiyorum' dedi.Bölgesel Triatlon Ligi Keşan Etabı'na katılan 73 sporcu, dereceye girebilmek adına kıyasıya yarıştı. (DHA)