Keşan'da 38 Motosiklet Sürücüsüne 101 Bin 579 Lira Ceza

Keşan ilçesinde polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde 38 motosiklet sürücüsüne 101 bin 579 lira ceza uygulandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde çeşitli noktalarda ve ekip aracıyla seyir halindeyken denetimler gerçekleştirdi. Denetimde kask takmayan 16 sürücü ile trafik kurallarını ihlal eden 22 sürücüye toplam 101 bin 579 lira ceza kesildi.