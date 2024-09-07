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Keşan'da 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası Başladı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı. Organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3. Türkiye Açık Su Yüzme Şampiyonası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, Edirne Valiliği ile Keşan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen organizasyona 300 sporcu katılıyor.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yarışlar başladı. Yarışlarda 11 ila 60 yaşına kadar 300 sporcu mücadele ediyor.

Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine, üçüncüsünü düzenledikleri yarışların gelenekselleştiğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından katılımın olduğunu belirten Dinç, "Bakanlığımızın koordinasyonunda kurumlarımızın iş birliğiyle yaptığımız yarışlara ilgi artıyor. Bu tür organizasyonlar, gençleri yüzmeye de yönlendiriyor. Çeşitli şehirlerden misafir ettiğimiz sporculara başarı diliyorum. Sporcuları izlemeye gelen ailelerine teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Spor

edirne

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