Kerkük'te At Binicilik Eğitim Merkezi Açıldı

Irak'ın Kerkük kentinde kısa süre önce açılan at binicilik eğitim merkezinde 12 yaşından küçük çocuklara ücretsiz eğitim imkanı sağlanıyor.

Kerkük'ün ilk ve tek binicilik eğitim merkezi yaklaşık iki ay önce kuruldu. Merkezin kapıları her yaştan at meraklılarına ya da farklı bir deneyim yaşamak isteyenlere açık.

En çok ilgiyi gençlerin gösterdiği tesiste yarışlara hazırlık gibi profesyonel eğitimler de veriliyor.

Merkezin kurucusu ve müdürü Rebvar Mecid, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre kentlerde benzerlerini gördüğü böyle bir hizmeti Kerküklülerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Tesiste verilen eğitimlerin binicilik sporunu tanıtmaya, sevdirmeye ve bir yaşam biçimine dönüştürmeye yönelik olduğuna dikkati çeken Mecid, binici adaylarına her mevsim koşulunda amaca uygun atlar ve profesyonel antrenörlerle eğitim verdiklerini belirtti.

Bu sporu yapmak için atı sevmek, tozuna-toprağına alışmak gerektiğini kaydeden Mecid, çocukları biniciliğe teşvik etmek için 12 yaşından küçüklere ücretsiz eğitim verdiklerini aktardı.

Iraklı girişimci, "Tesisimiz at biniciliği dışında farklı alanlarda da hizmet vermektedir. Şehrin içinde doğaya kaçış yeri olan merkezimizde çocuklar ata binerken velileri de burada güzel vakit geçirerek tüm streslerini atabiliyorlar." dedi.

Mecid, 7'den 70'e herkesin ata binebileceğini, özellikle 10 yaşını doldurmamış olanlar için sporu sevdirmek amacıyla hobi biniciliği yaptırdıklarını dile getirdi.

Kerküklüler memnun

Biniciliği öğrenmek için buraya gelen gençlerden Ahmed Şahap da böyle bir merkezin Kerkük'te açılmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Şahap, tüm kesimlerden vatandaşların bu merkeze geldiğini ancak en çok gençlerin yoğun ilgisinin dikkatini çektiğini belirtti.

Iraklı genç, yıllardır savaş, terör olayları ve çatışmaların yaşandığı ülkesinde bu tür halka dönük adımların artması temennisinde bulundu.

Kerküklü Hoşyar Haci ise çocuklarının bu spora yakın olması ve biniciliği öğrenmesi için merkeze geldiklerini ancak kendisinin de çocukları kadar eğlendiğini ifade etti.

"Burada çok keyifli ve faydalı zaman geçiriyoruz. Saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Çocuklarımız burada biniciliği öğrenirken bizler de keyif alıyoruz." diyen Haci, hükümetin bu tür merkezlere önem vermesini istedi.

Ata binmenin insan sağlığına oldukça yararlı olduğunu kaydeden Haci, "Bu spor hem fiziksel hem psikolojik olarak insanı sakinleştirir, stres ve kötü düşünceden uzak tutar, keyiflendirir ve iyi bir at binicisi olarak çok zevk almanızı sağlar." diye konuştu.