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Kerim Koç, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Seçildi

Kerim Koç, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Seçildi
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Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'nda tek aday olarak gösterilen Kerim Koç, 154 oy alarak 4 yıllığına başkan seçildi. Genel kurula 257 delegeden 174'ü katıldı.

TÜRKİYE Masa Tenisi Federasyonu'nun genel kuruluna tek aday olarak giren Kerim Koç başkan oldu.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu'nun 6'ncı Olağan ve Mali Genel Kurulu'na 257 delegeden 174'ü katıldı. 20 oyun geçersiz sayıldığı genel kurulda Kerim Koç 154 oy alarak 4 yıllığına Türkiye Masa Tenisi Federasyonu başkanı seçildi.

2021-2024 yılları Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının ibra edildiği genel kurulda başkan seçilen Kerim Koç'un yönetiminde;

"Burçak Keskin, Cengiz Polat, Fatih Karaca, Mahmut Çelik, Mustafa Baştimur, Mücahit Soyak, Necati Yıldırım, Uğur Beşok, Kübra Tan, Murat Eriş" yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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