Kerim Koç, Balkan Masa Tenisi Birliği Başkanlığına Seçildi
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, İstanbul'da düzenlenen Balkan Masa Tenisi Birliği Genel Kurulu'nda oy birliğiyle başkanlığa seçildi. Yeni dönemde masa tenisinin Balkan bölgesinde gelişimi için ortak projeler planlanıyor.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Kerim Koç, Balkan Masa Tenisi Birliği (BTTU) Başkanlığına seçildi.
Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun açıklamasına göre BTTU Genel Kurulu, İstanbul'da yapıldı. Genel kurula, Balkan ülkelerinden federasyon başkanları ve yöneticiler katıldı.
Kongrede Kerim Koç, oy birliğiyle BTTU Başkanlığına seçildi.
Yeni dönemde Balkan bölgesinde masa tenisinin gelişimi ile ortak projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor