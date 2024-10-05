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Kerim Çomoğlu, HİS Başkanlığına Yeniden Seçildi

Kerim Çomoğlu, HİS Başkanlığına Yeniden Seçildi
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Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu'nun 6. olağan genel kurulunda Kerim Çomoğlu, yeniden başkanlığa seçildi. 57 delegenin oy kullandığı kongre sonucunda Çomoğlu, 56 oy alarak görevi devraldı. Çomoğlu, sporun herkese ulaşması için önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonunda (HİS) Kerim Çomoğlu, yeniden başkanlığa getirildi.

Federasyonun 6. olağan genel kurulu, Ankara'da Point Otel'de gerçekleştirildi. Mevcut başkan Kerim Çomoğlu, seçime tek aday olarak girdi.

Divan başkanlığını Mustafa Çelik'in yaptığı genel kurulda, yönetimin önceki faaliyet raporları ile hesap ve mali denetim kurulu raporları ibra edildi.

Genel kurulda 111 delegeden 57'si oy kullandı. Kerim Çomoğlu, 56 geçerli oy alarak yeniden başkanlığa seçilirken, 1 oy da geçersiz sayıldı.

Başkan Kerim Çomoğlu genel kurulda yaptığı konuşmada, göreve geldikleri 1,5 yıllık süreçte sporun herkese erişmesi adına önemli adımlar attıklarını söyledi. Yaptıkları çalışmaları da anlatan Çomoğlu, "İstanbul'da Beykoz'da 1653 bisikleti tek bir hat üzerine dizerek, dünyanın en uzun bisiklet hattını kurduk ve federasyonumuzun adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdık." diye konuştu.

Kerim Çomoğlu'nun başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Mert Büke, Kemal Kara, Emre Vefa Göktaş, Nizamettin Kılıç, Neslihan Karagöz, Mustafa Furkan Susmaz, Esra Özcan, Serkan Bıdak, Şükrü Serhat Çebi ve Buğra Kaan Süer yer aldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

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