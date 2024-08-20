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Kerem Yavaş: Bodrum FK direkt rakibimiz olduğu için 6 puan niteliğinde bir maçtı

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Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK maçının ardından gerçekçi hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirterek, maçın 6 puan niteliğinde olduğunu söyledi.

- Kerem Yavaş: "Bodrum FK direkt rakibimiz olduğu için 6 puan niteliğinde bir maçtı"

İSTANBUL - Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, bu sezon gerçekçi hedef olarak ligde kalmak istediklerini söyleyerek, "Bodrum FK direkt rakibimiz olduğu için 6 puan niteliğinde bir maçtı" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Eyüpspor, evinde karşılaştığı Bodrum FK'yı 4-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bodrum FK ile birbirlerini iyi tanıyan iki takım olduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Yavaş, "Son 2 sezonda 1. Lig'de aynı hedefi paylaşan ve bu rekabet için mücadele eden iki takımdık. Bodrum FK iyi yönetilen ve iyi organize olan bir ekip. Bunun karşılığını alarak Süper Lig'e çıktılar. Fiziksel kapasitesi yüksek oyunculardan burulu bir takım. Hücumda ise direkt hücumlar ile rakip sahaya geçtiler. Rakip sahaya yerleştikten sonra kanat organizasyonu üzerine oynadılar. İlk 30 dakika bize maçı kaybettirebilirdi. İlk 30 dakika bunu başarmadık. 1,5 senedir buradayız, belki de en kötü ilk 30 dakikamızı oynadık. Oyuncularımızın yerleri değiştirdik. Son 10 dakika daha çok topa sahip olduk. İlk 30 dakika bakılınca oyun bize geçti. İlk 30 dakika oyuncu değişikliği isteyen bir oyundu. Devre arasında oyuncularımıza yapmaları gerekeni iyi aktardık. Maç öncesi çalıştığımız taktikleri sahada uygulayarak oyuncularım önemli bir geriş dönüşe imza attı. Bodrum FK direkt rakibimiz olduğu için 6 puan niteliğinde bir maçtı.

"Bu gerçekçi hedefimiz ise ligde kalmak"

Bu sene kendilerini gerçekçi bir hedef koyduklarını aktaran Kerem Yavaş, "Bu gerçekçi hedefimiz ise bu sene ligde kalmak. Dediğim gibi bu tip maçları kazanırsak, bizden daha büyük kadroya sahip takımlara karşı daha rahat maça çıkabiliriz. Taşkın geçen hafta bir sakatlık yaşadı ve bu orada bir 6 numara arayışına geçtik. Transfer kolay bir değil ve nu işin finansal bir durumu var. Oraya oyuncu bulmak istiyoruz. Kadroda bulunan oyunculardan memnunuz. Eksiklerimiz var. Geri 4'nün sadece 1 tanesi kendi mevkisinde oynuyor. Bu pozisyonlarda transfer çalışmalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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