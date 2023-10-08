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Kerem Kazaz Madrid Rallisi'nde dördüncü oldu

Türk otomobil sporcusu Kerem Kazaz, İspanya'da düzenlenen Madrid Rallisi Clio Kupası'nda dördüncü sırada yer aldı. 17 yaşındaki milli sporcu, Alba Sanchez ile birlikte katıldığı yarışı başarılı bir şekilde tamamladı. Kazaz, Clio Kupası'nın son yarışı olan RACC Ralli'sinde de yer alacak.