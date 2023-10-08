Kerem Kazaz Madrid Rallisi'nde dördüncü oldu
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Türk otomobil sporcusu Kerem Kazaz, İspanya'da düzenlenen Madrid Rallisi Clio Kupası'nda dördüncü sırada yer aldı. 17 yaşındaki milli sporcu, Alba Sanchez ile birlikte katıldığı yarışı başarılı bir şekilde tamamladı. Kazaz, Clio Kupası'nın son yarışı olan RACC Ralli'sinde de yer alacak.
Otobomil sporcusu Kerem Kazaz, İspanya'da düzenlenen Madrid Rallisi Clio Kupası'nda dördüncü oldu.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, 17 yaşındaki milli sporcunun, Alba Sanchez'le katıldığı yarışı 4. sırada tamamladığı belirtildi.
Kerem Kazaz'ın da katılacağı Clio Kupası'nın beşinci ve son yarışı olan RACC Ralli'si 20-21 Ekim'de yine İspanya'da yapılacak.
Kaynak: AA / Spor