Kerem Kamal madalyasını aldı

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda altın madalya kazanan Kerem Kamal, kürsüye çıkarak madalyasını aldı.

Büyüklerde ilk altın madalyasını kazanan ve maçın ardından Türk halkına söz veren Kamal, "Dünya şampiyonu olabilmek için elimden geleni yapacağım ve madalyayı ülkeme kazandıracağım" dedi. Son 4 Avrupa Şampiyonası'nda da madalya alma başarısı gösterdiğine dikkat çeken Kerem, "Çok şükür bu sefer şampiyonluk nasip oldu. Büyüklerde ilk altın madalyam. Umarım bu başlangıç olur. Örnek bir sporcu olmak istiyorum" diye konuştu.Gençlerde 3 kez dünya şampiyonu olan Kerem, "Sırada Dünya Şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyatları var. Benim burada olmamı sağlayan Süleyman Güngör hocamın ellerinden öpüyorum" ifadelerini kullandı.