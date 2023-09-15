Kerem Kamal, Dünya Güreş Şampiyonası'na hazır

İzmir Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Kerem Kamal, Sırbistan'da düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası'na iyi hazırlandığını ve kendisini hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyi hissettiğini belirtti.

Sırbistan'daki Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda Türkiye'yi temsil edecek İzmir Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Kerem Kamal, kendisini hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyi hissettiğini bildirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan yapılan açıklamada, büyüklerde Avrupa şampiyonu ve 23 yaş altında dünya şampiyonluğu bulunan Kerem Kamal'ın görüşlerine yer verildi.

Organizasyona iyi hazırlandığını belirten Kerem Kamal, şunları kaydetti:

"Kendimi iyi hissediyorum. İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Eksik gördüğüm yanlarımı geliştirmeye çalıştım. Dünya Şampiyonası öncesinde ülkemizde yapılan Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre, Hamit Kaplan Turnuvası'nda ve Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Grand Prix'de kürsünün zirvesine çıktım. Bu önemli şampiyonada hem psikolojik hem de fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum."

Kerem Kamal, en büyük hayallerinden birinin olimpiyat madalyası kazanmak olduğunu belirterek, "Dünya Şampiyonası'nda derece yaparak 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na kota alıp ülkemi ve kulübümü orada temsil etmek ve madalya kazanmak en büyük hedefim. Bunun için Sırbistan'da elimden gelenin fazlasını yapacağım." değerlendirmesinde bulundu.