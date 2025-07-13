Kerem Hayta Amasyaspor ile Anlaştı

Kerem Hayta Amasyaspor ile Anlaştı
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3. Lig 4. Grup temsilcisi Bornova 1877'den ayrılan stoper Kerem Hayta, Amasyaspor ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon Bornova ile 22 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, kulübü ile sözleşmesini karşılıklı olarak sona erdirmişti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Bornova 1877'den geçen sezon bitiminde ayrılan stoper Kerem Hayta, Amasyaspor ile anlaşmaya vardı. İzmir temsilcisinde Bölgesel Amatör Lig'den beri 3 sezondur görev yapan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon ligde 22 maça çıktı. Kerem kulüple sözleşmesini 28 Nisan'da karşılıklı olarak sona erdirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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