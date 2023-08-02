- Kerem Demirbay, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Kerem Demirbay :

"Benim için sadece bir durum vardı, o da Galatasaray"

İSTANBUL - Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay, İstanbul'a geldi. Kerem, havalimanında yaptığı açıklamada, "Benim için kesinlikle sadece bir durum vardı, o da Galatasaray. Çok şükür buradayım" dedi.

Galatasaray, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların anlaşmaya vardığı Türk asıllı Alman orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, İstanbul'a geldi. Galatasaray, bu transferi akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamayla duyurdu.

Almanya'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yapan Kerem Demirbay'ı havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı. Pasaport işlemlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kerem, "Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarlara selamlarımı iletiyorum. Bu zamana kadar yaptıklarının aynısını yapsınlar. Ben takipteyim. Ne kadar büyük bir taraftar topluluğu olduklarını biliyorum. Kulüp olarak en büyük gücümüz taraftarlarımız. Zor bir 1,5 ay geçirdik ama çok şükür buradayım. Okan hocayla da görüştüm tabii ki. İngiltere'den İspanya'dan teklifler vardı. Fatih abiyle, Erden Bey'le, Okan hocamla güzel konuşmalar geçti ve benim için kesinlikle sadece bir durum vardı, o da Galatasaray. Çok şükür buradayım" diye konuştu.

Kerem Demirbay, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Kerem'in, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor.

30 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Bayer Leverkusen formasıyla 36 resmi maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergiledi.