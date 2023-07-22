Kerem Demirbay'a İtalyan kulüplerinden transfer teklifi

Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'a İtalyan kulüplerinin ilgisi artmaya devam ediyor. Tecrübeli oyuncuya Fiorentina'dan sonra Serie A ekiplerinden Lazio da talip oldu.

Transfer döneminde adı Galatasaray ve Beşiktaş ile anılan Kerem Demirbay için İtalya'dan bir iddia daha geldi. Daha önce Fiorentina'nın transferiyle ilgilendiği yıldız futbolcu, Lazio'nun da transfer listesine eklendi. Takımın önemli isimlerinden Sergej Milinkovic-Savic'in Al-Hilal'e transfer olmasının ardından Lazio, Kerem Demirbay ile bu boşluğu doldurmak istiyor. Leverkusen ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Kerem için kulübü 5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor.