Kerem Daran, Türkiye Finali'nde Kırşehir'i Temsil Edecek

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Gençlik Spor Yüzme Kulübü sporcusu 12 yaşındaki Kerem Daran, 50, 100 ve 200 metre kurbağalama kategorilerinde ilk kez Vedia Nil Apak Türkiye Finali'nde mücadele edecek. Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek olan finallerde Daran, Kırşehir'i temsil edecek.

Ulusal düzeyde bir finale ilk kez çıkmanın heyecanını yaşayan genç sporcu, hazırlık sürecini yoğun bir tempoda sürdürdü. Ailesi ve antrenörlerinin desteğiyle yarışlara hazırlandığını belirten Daran, "Kırşehir'i en iyi şekilde temsil etmek ve milli takıma seçilmek için elimden geleni yapacağım. Bu benim için büyük bir fırsat" dedi.

Kırşehir camiası, Kerem Daran'ın yarıştığı kategorilerde başarılı bir performans sergilemesini bekliyor. - KIRŞEHİR