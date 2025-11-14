Haberler

Kerem Daran, Türkiye Finali'nde Kırşehir'i Temsil Edecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırşehir Gençlik Spor Yüzme Kulübü sporcusu 12 yaşındaki Kerem Daran, Vedia Nil Apak Türkiye Finali'nde 50, 100 ve 200 metre kurbağalama kategorilerinde yarışacak. Genç sporcu, Kırşehir'i en iyi şekilde temsil etmek için yoğun bir tempoda hazırlandı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Gençlik Spor Yüzme Kulübü sporcusu 12 yaşındaki Kerem Daran, 50, 100 ve 200 metre kurbağalama kategorilerinde ilk kez Vedia Nil Apak Türkiye Finali'nde mücadele edecek. Trabzon Mehmet Akif Ersoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenecek olan finallerde Daran, Kırşehir'i temsil edecek.

Ulusal düzeyde bir finale ilk kez çıkmanın heyecanını yaşayan genç sporcu, hazırlık sürecini yoğun bir tempoda sürdürdü. Ailesi ve antrenörlerinin desteğiyle yarışlara hazırlandığını belirten Daran, "Kırşehir'i en iyi şekilde temsil etmek ve milli takıma seçilmek için elimden geleni yapacağım. Bu benim için büyük bir fırsat" dedi.

Kırşehir camiası, Kerem Daran'ın yarıştığı kategorilerde başarılı bir performans sergilemesini bekliyor. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye şehitlerini uğurladı

Her şehirde ayrı bir yas, her evde derin bir acı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Beşiktaş'ta neler oluyor? Sergen Yalçın Rafa Silva'ya fena salladı

Rafa Silva'ya fena salladı
Yer: Esenyurt! Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu

Tuvalette havalandırmayı kontrol eden kadın çalışanlar şoke oldu
Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!

Türk işadamına ABD'de gözaltı: Suçlamalar korkunç!
Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi: O şimdi söylemesin

Acun, eşine yöneltilen soru sonrası hemen araya girdi
Özgür Özel: Önümüzdeki dönem CHP'de başörtülü vekiller olacak

CHP lideri Özel'den çok konuşulacak "Başörtüsü" çıkışı
Talihsiz kaza! Yasemin Yürük denizde telefonunu aradı

Talihsiz kaza! Ünlü isim denizde zor anlar yaşadı
Jürgen Klopp'un yeni adresi belli oldu

Klopp'un yeni adresi belli oldu
Midye ve kumpirden zehirlenerek hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğunun son görüntüsü ortaya çıktı

Kumpir ve midyeden zehirlenen ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma

Sokakta tanımadığı kadına saldıran şüpheliden çıldırtan savunma
Şehit pilot Hasan Bahar'ın kardeşi: Üç ay önce uçağın motoru durmuştu

Şehit pilotun kardeşi, kahreden detayı açıkladı: Üç ay önce...
19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmene 500 yıl hapis

19 çocuğa cinsel istismarda bulunan sapık öğretmenin cezası belli oldu
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.