Kerem Atakan Kesgin, Beşiktaş'ta forma rekabetine hazır olduğunu açıkladı Açıklaması

Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor'dan transfer ettiği genç futbolcu Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkacağı günü sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Kerem Atakan Kesgin, siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Beşiktaş'a transfer olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Benim için uzun bir süreç oldu gibi hissettim ama güzel bittiği için çok mutluyum. Umarım şampiyonluk yolunda benim de emeğim olur ve sezonu şampiyon olarak tamamlarız. Camiamıza ve taraftarlarımıza elimden geldiği kadar kendimi göstermeye çalışacağım. Forma rekabeti için kendimi hazır hissediyorum. Hak ettiğim zaman hocamızın formayı vereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile transferi hakkında konuştuğunu aktaran 21 yaşındaki futbolcu, "Bana çok inandığını ve istedikten sonra bazı şeyleri başarabileceğimi söyledi. Rıza Çalımbay benim için çok kıymetli bir insan. Taraftarlarımızla buluşacağım günü iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.