Kerem Aktürkoğlu: Perşembe günü çok daha farklı bir atmosfer olacak

"Taraftarımızın desteğiyle kazanıp tur atlayacağımızı düşünüyorum"

"İdmanda bitiricilik üzerine her zaman çalışıyoruz"

Son olarak Kerem Aktürkoğlu, lig ve Avrupa maçlarındaki performansların farklılığı ile ilgili gelen soruya ise "Bu maça çok daha farklı hazırlandık. Barcelona beraberliğinin anlamlı olması için bu maçı kazanmamız gerekiyordu. Bu güzel galibiyet taraftarımıza armağan olsun" cevabını vererek sözlerini noktaladı.