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Kerem Aktürkoğlu'nun Başarısı Hisareynspor'u Gururlandırdı

Kerem Aktürkoğlu'nun Başarısı Hisareynspor'u Gururlandırdı
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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, altyapısında forma giydiği Kocaeli Süper Amatör Lig takımı Hisareynspor'a büyük gurur kaynağı oldu. Antrenörü Muammer Akçay, Kerem'in özel bir oyuncu olduğunu ve Türk futboluna kazandırdığı değerleri anlatarak, kulüplerinin amacının daha fazla yetenek yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı, altyapısında forma giydiği Kocaeli Süper Amatör Lig takımı Hisareynspor kulübüne büyük gurur yaşatıyor.

Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Hisareynspor Kulübü, tüm yaş gruplarında faaliyet göstererek Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak için faaliyet gösteriyor.

Altyapısından yetişen Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olması, futbolcunun uluslararası seviyede gösterdiği performans Hisareynspor'u mutlu ediyor.

Kerem'in imzalı A Milli Futbol Takımı ve Galatasaray formalarıyla altyapıda oynarken çekilen fotoğrafları kulüpte sergileniyor.

Hisareynspor Kulübü sporcuları, Kerem Aktürkoğlu'nu örnek alarak onun gibi bir kariyere sahip olmak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Marka oldu"

Hisareynspor'un antrenörü Muammer Akçay, AA muhabirine, Kerem'in ilkokuldaki futbol takımından da öğrencisi olduğunu söyledi

Baba Ömer Faruk Aktürkoğlu ile görüşerek Kerem'i Gölcükspor altyapısından 2013 yılında Hisareynspor'a kazandırdıklarını dile getiren Akçay, yaş grupları ve A takımda oynayan futbolcunun "özel bir oyuncu olduğunu" her zaman gösterdiğini dile getirdi.

Akçay, o dönem katıldıkları 19 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda sergilediği performansla Kerem'in pek çok kulübün dikkatini çektiğini anlatarak şöyle devam etti:

"O dönem 'Gün gelecek Türkiye bu çocuğu konuşacak.' demiştim. Kerem her zaman buraya gelirdi. Başakşehir'deyken buraya gelirdi. En son Anagold 24 Erzincanspor'dayken gelmişti. Bireysel çalışırdık, ona yardımcı olmaya çalışıyorduk. Şurada otururken 'Allah izin verirse seni A Milli Futbol Takımı'nda izleyeceğiz.' dediğimde o da 'Ağabey çok istiyorum.' demişti. İsteyen çok kulüp vardı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa... Biz de 'Seni Fatih Terim oynatır.' dedik. O da tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Şimdi bir marka oldu. Bize de gurur veriyor. Boş zamanı olduğunda sağ olsun bizi de ziyaret ediyor, ahde vefası olan bir öğrencimiz."

"Bizim derdimiz Kerem'ler yetiştirmek"

Baba Ömer Faruk Aktürkoğlu ile yakın zamanda görüştüklerinden bahseden Akçay, Kerem'in Benfica'da mutlu olduğunu söyledi.

"Bizim derdimiz Kerem'ler yetiştirmek." diyen Akçay, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kerem özel bir oyuncu, kafası rahat olduğunda özelliklerini daha iyi kullanıyor. Real Madrid olur, Barcelona olur, İngiltere'den Liverpool olur. Benfica'dan bu takımlara gidebilir. Benfica da iyi futbolcuları bulup Avrupa'nın iyi liglerine satan bir kulüp. Benfica taraftarı da Kerem'i ayakta alkışlıyor, bu da bir gurur. Faruk amcayla görüştüm, 'Bundan büyük gurur var mı?' dedim. O da çok duygulandığını ifade etti."

Kulübün 11 yaş altı takımında forma giyen 9 yaşındaki Sarp Köksal da futbolcu olmak istediğini aktararak örnek aldığı Kerem Aktürkoğlu ile aynı kulüpte yetiştiği için mutluluğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor

Milli Takım kocaeli Futbol Yaşam Spor

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