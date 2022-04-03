Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı - Haberler

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Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Soner Gülezer - Spor
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Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktüroğlu'nun yaşamını yitiren babaannesi Nezahat Aktürkoğlu (90) toprağa verildi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde yaşayan, Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktüroğlu'nun yaşamını yitiren babaannesi Nezahat Aktürkoğlu (90) toprağa verildi.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçının sona ermesiyle birlikte dün acı haberi aldı. Kerem Aktürkoğlu, babası Ömer Faruk Aktürkoğlu ile birlikte öğlen cenaze namazının kılındığı Gölcük Tevfik Hoca Camiinde, babaannesini tabutunun başında taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş kıldırdı. Kılınan cenaze namazı sonrası Nezahat Aktürkoğlu'nun cenazesi, Gölcük Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı / Soner Gülezer - Spor

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray, Cenaze, Gölcük, Spor, Haberler

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