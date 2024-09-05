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Kerem Aktürkoğlu'nun Ayrılığı Sonrası Rüzgar Sevim'den Duygusal Açıklamalar

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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığına üzülen 10 yaşındaki Rüzgar Sevim, sosyal medyadan gelen mesajla duygusal açıklamalarda bulundu. Rüzgar, arkadaşlarının ve sokakta gören insanların ilgisinden mutlu olduğunu belirtirken, Kerem Aktürkoğlu'na olan sevgisini ve Benfica kulübü taraftarlarının annesine ulaşmasını anlattı. Ayrıca, Beşiktaşlı arkadaşlarının da benzer bir durumda ağlamak istediklerini söyledi. Rüzgar, Galatasaray ile yaşadığı 5 şampiyonluk sevincini anlatarak, bu sene 25. şampiyonluğu yaşamayı umduklarını dile getirdi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'dan ayrılığı sonrası göz yaşlarını tutamayan Rüzgar Sevim (10), milli futbolcunun kendisine sosyal medyadan yazdığı mesajdan sonra Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Arkadaşlarının ve sokakta gören insanların ilgisinden bahseden Rüzgar, "Arkadaşlarım bana ünlü diye sesleniyor, bu da beni çok mutlu ediyor. Dün babamla eve giderken bazı kişiler 'O çocuk Kerem Aktürkoğlu gittiği için ağlayan çocuk değil mi?' diye birbirleri ile konuşuyorlardı. Duyunca çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.

'BENFİCA KULÜBÜ VE TARAFTARLARI ONA ÇOK İYİ BAKSINLAR'

Kerem Aktürkoğlu'na hiçbir zaman küsmeyeceğini belirten minik taraftar, "Ben ona hiçbir zaman küsmem. Seni hep seviyorum ve seveceğim. Tekrardan her şey için çok teşekkür ederim. İlk defa Avrupa'ya gitti ve ilk formasını bana vereceği için çok mutluyum. Kerem ağabeyi çok seviyorum. Benfica Kulübü ve taraftarları ona çok iyi baksınlar. Hangi takıma giderse gitsin ben onu çok seviyorum" diye konuştu.

'BENFİCA TARAFTARI ANNEME ULAŞTI'

Portekiz ekibi Benfica taraftarlarının annesine ulaştığını söyleyen Rüzgar, "Benfica taraftarı anneme ulaştı ve mesaj attılar. Onlar da bana Kerem Aktürkoğlu forması yollayacaklar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Benim isteğim forma falan değildi; bir tek Kerem ağabey beni görsün istedim" dedi.

'BEŞİKTAŞLI ARKADAŞLARIM RAFA SİLVA GİDERSE BİZ DE AĞLAYALIM DİYORLAR'

Mahalledeki Beşiktaşlı arkadaşlarının sözlerinden bahseden Rüzgar, "Beşiktaşlı arkadaşlarım Rafa Silva bir gün giderse biz de ağlayalım bize de forma göndersinler diyorlar. Bazıları da Ciro Immobile giderse biz de ağlayalım diyorlar. Onlar da beni o şekil güldürüyor" diye konuştu.

'HOCAM BANA HARRY POTTER DİYE SESLENİYOR'

Arkadaşlarının ve kulüp hocasının ona Harry Potter diye hitap ettiğini dile getiren Rüzgar, şunları kaydetti:

"Oynadığım kulüpte ve mahallede arkadaşlarımla top oynarken gol attığımda ben de Kerem ağabeyin gol sevincini yapıyorum. Hocam da zaten bana Harry Potter diye sesleniyor. Herkes benim Kerem ağabeyi çok sevdiğimi biliyor."

'25'İNCİ ŞAMPİYONLUĞUMUZU YAŞAYIP 5'İNCİ YILDIZI TAKACAĞIZ'

Küçük yaşına rağmen taraftarı olduğu Galatasaray ile 5 kez şampiyonluk sevinci yaşadığını dile getiren Rüzgar, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"5 şampiyonluk gördüm, inşallah bu senede 25'inci şampiyonluğumuzu yaşayıp 5'inci yıldızı takacağız."

MUSTAFA GÖKDEMİR: 'KEREM'İN UZUN BİR MESAJ YAZARAK RÜZGAR'IN GÖNLÜNÜ ALMASI BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

10 yaşındaki Rüzgar'ın ağladığı sırada videosunu çeken Mustafa Gökdemir, "Rüzgar yeğenim iki gün önce bizi ziyarete gelmişti. Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden konu açılınca kendisi birden bire ağlamaya başladı. Annesi de teselli ederken bende videoya almak istedim. Hatıra kalır diye düşündüm, birden bire video patladı. Videonun bu kadar popüler olacağını hiç düşünmemiştim. Amatör bir video olduğunu düşünmüştüm. Tabii ki Kerem'in ince düşünceli olduğunu biliyordum geçmiş yıllardan. Oradan uzun bir mesaj yazarak Rüzgar'ın gönlünü alması bizi çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Benfica Güncel Spor

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