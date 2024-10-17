Kerem Aktürkoğlu'ndan Filistin İçin Tepki: 'Katliam Durdurulmalı'

Portekiz'in Record gazetesi, milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarla ilgili paylaşımını manşete taşıdı.

Portekiz'in Benfica ekibinde oynayan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun, İsrail'in Filistin'e yaptığı saldırılarla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı tepki paylaşımını, Portekiz basını manşetlere taşıdı. Portekiz'in önemli gazetelerinden 'Record', Kerem'in açıklamalarını tam sayfa kullanarak, ona destek verdi. Gazete, 25 yaşındaki futbolcunun fotoğrafının da yer aldığı ilk sayfada, 'Katliam durdurulmalı' başlığını attı.

Kerem Aktürkoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da binlerce yorum ve beğeni alarak gündem olmuştu. - İSTANBUL