Kerem Aktürkoğlu kimdir, kaç yaşında? Kerem Aktürkoğlu oynadığı takımlar neler?

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KEREM AKTÜRKOĞLU KİMDİR?

Muhammed Kerem Aktürkoğlu (d. 21 Ekim 1998, İzmit, Kocaeli), sol kanat mevkiinde oynayan Türk millî futbolcudur. Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.

KEREM AKTÜRKOĞLU OYNADIĞI TAKIMLAR NELER?

Kulüp kariyeri

İlk yılları

Futbola 2011 yılı sonunda Gölcükspor altyapısına girerek başladı. Burada 2013 yılına kadar kalan Aktürkoğlu daha sonra Hisareynspor'a katılmıştır. 2014 yılı sonunda Medipol Başakşehir altyapısına geçmiş, 2015'te profesyonel sözleşme imzalamıştır.

İstanbul Başakşehir

Takıma 2014'te amatör sözleşme ile katılmıştır. 2015 yılında profesyonel sözleşme imzalanmış ve buradan 2016 yılında kiralık olarak Bodrumspor'a gitmiştir. 2018 yılında takımdan ayrılmış, bedelsiz olarak Karacabey Belediyespor'a katılmıştır.

Bodrumspor

2016 yılında Başakşehir'den kiralık olarak takıma katılmıştır. Profesyonel futbolculuk hayatındaki 5. haftadaki 75. dakikada dahil olduğu MKE Kırıkkalespor maçıyla başlamıştır. 22. haftada tekrar karşılaştığı Kırıkkalespor maçında oyuna 70. dakikada dahil olmuş ve 84. dakikada ilk golünü atmıştır. Ligin devamında Pazarspor, Manisa BB ve Derincespor maçlarında da skora katkıda bulunmuştur. Sezonun tamamında 27 maça çıkıp 4 gol atmıştır.

1-0 kaybedilen Türkiye Kupası 2. tur maçında 71. dakikada oyuna dahil olmuştur.

Karacabey Belediyespor

2018-19 sezonunun başlangıcında takıma bedelsiz olarak katılmıştır. Bu sezon Playoff maçları dahil toplam 34 maçta oynamıştır. Sadece 2 maçta forma şansı bulamamıştır. Sezonun ilk maçında Çankaya'ya rakip olan Aktürkoğlu bu maçta 90 dakika forma giymiştir ve 18. haftaya kadar aralıksız süre almıştır. 3. ve 4. haftalarda oynanan 1461 Trabzon ve Fatsa Belediyespor maçlarında birer gol atmıştır. 20. haftada tekrar süre aldığı maçta bir kez daha 1461 Trabzon'a karşı gol atmıştır. 23. haftada ilk asistini Turgutluspor'a karşı yapmıştır.

24 Erzincanspor

2019-2020 sezonunun başında bedelsiz olarak takıma katılmıştır. Sezon sonuna kadar Erzincanspor 35 maç oynamıştır ve Aktürkoğlu bu maçların 34'ünde forma giymiştir. Lige Serik Belediyespor mağlubiyeti ile başlansa da Erzincanspor 16 maç boyunca hiç kaybetmemiştir. 28 lig maçında toplamda 17 gol atmış ve 1 de asist yapmıştır. 12. ve 16 haftalar arasında 5 maç üst üste gol atma başarısı göstermiştir. Bucaspor 1928, İskenderunspor, ve Şile Yıldızspor maçlarında 2'şer gol atmıştır. 2019-20 sezonunda ligi 2. tamamlayan Erzincanspor playoff'lara kalmıştır ve burada ilk olarak Artvin Hopaspor ile karşılaşmıştır ve bu maçı 4-2 kazanmıştır. Aktürkoğlu bu maçta Hat trick yapmıştır. Final maçında 68 Aksaray Belediyespor 2-1 ile geçilmiş ve bir üst lige çıkmaya hak kazanmıştır.

Aktürkoğlu, Türkiye Kupasında Muş Menderesspor, Şanlıurfaspor ve Beşiktaş'a karşı oynamıştır. Erzincanspor ilk maçta Beşiktaş'a 3-0 yenilirken ikinci maçta 2-0 galip gelmiştir ve kupaya veda etmiştir. Aktürkoğlu kupada skora katkıda bulunamamıştır.

Galatasaray

2020 yaz transfer döneminde Süper Lig takımlarından Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştır. Anlaşmaya göre Aktürkoğlu ilk sezon 850 bin, 2. sezon 900 bin 3 ve 4. sezonlarda ise 950 bin ? kazanacak. Oyuncunun 24 Erzincanspor ile 1 senelik sözleşmesi olduğu için sezon sonu bedelsiz olarak takıma katılmıştır.

Aktürkoğlu Galatasaray forması ile ilk maçına 23 Kasım 2020'de 1-1- kazanılan 9. haftadaki Kayserispor karışında çıkmıştır. 11. haftadaki Hatayspor maçında 3. kez forma giyen Aktürkoğlu bu maçta Galatasaray forması ile ilk golüne imza atmıştır. Bu maçtan sonraki günlerde Aktürkoğlu'nın COVID-19 testi pozitif çıkmış ve 3 hafta sahalardan uzak kalmıştır. Sahalara tekrar döndükten 3 hafta sonra 18. haftada Gençlerbirliği maçı karşısında alınan 6-0'lık galibiyette 65. dakikada oyuna girmiş ve 67. dakikada Ryan Babel'in attığı 6. golünün asistini yapmıştır. 22. haftada da asist yapan Aktürkoğlu 25. ve 28. haftalarda da golle buluşmuştur.

Aktürkoğlu yaz transfer döneminde Galatasaray dışında Hannover 96 ve Fenerbahçe tarafından istenmiştir.

Aktürkoğlu, 17 Nisan 2021 tarihli Göztepe Galatasaray maçında üç gol atarak hat-trick yaptı ve 2016 Aralık ayından bu yana Galatasaray formasıyla hat-trick yapan ilk yerli futbolcu oldu. Aktürkoğlu 2020-21 Süper Lig'de hat-trick yapan ilk ve tek Türk oyuncu olmuştur.[8] Sezon performansı sonrası Şenol Güneş tarafından millî takıma davet edilmiştir.