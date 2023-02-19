Kerem Aktürkoğlu hatıra futbol topunu depremzedeler için hediye etti
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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Medipol Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu depremzedeler için sarı-kırmızılı kulübün müzayedesine hediye etti.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Medipol Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu depremzedeler için sarı-kırmızılı kulübün müzayedesine hediye etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kaptanlarımızdan Kerem Aktürkoğlu, Medipol Başakşehir maçında hat-trick yaptığı topu açık artırma ile satılması amacıyla müzayedemize hediye etti." denildi.
Sarı-kırmızılı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Galatasaray'ın 7-0 kazandığı mücadelede 3 gol kaydetmişti.
Kaynak: AA / Spor