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Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a veda etti

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Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı camiaya ve taraftarlara veda etti.

Galatasaray'dan, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı camiaya ve taraftarlara veda etti.

Galatasaray'dan, 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Portekiz Ligi ekiplerinden Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı taraftarlara veda etti. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Kerem, "İlle de görmek için mi yaşanır güzel günler? Uğruna beklemek de güzel..

İnsanın duygularını kontrol edemediği, kalp çarpıntısını parmaklarında hissettiği o özel anlardan biriydi. Bazen dilinizden dökülen sözler sizin için de sürpriz olabilir, kağıda ya da telefonunuzun klavyesine düşen o kelimeler sizi bile şaşırtabilir; çünkü daha önce belki de hiç öyle hissetmemişsinizdir, sizi saran ve içinizi kıpır kıpır yapan o heyecan, tamamen kontrol altına almıştır sizi..

Galatasaray'a imza atmak üzereydim. Her şey yolunda gidiyordu ama beklemek zorundaydım. Böyle anlarda kafanızdaki soru işaretlerini dağıtmak istersiniz, 'ya olmazsa, bundan sonra ne olur, belki de tekrar başa dönerim, en baştan başlayacak gücüm var mı' gibi olasılıklar üzerinize gelirken

Sonra bir rahatlama takip eder bu döngüyü, o günler için beklemenin de güzel olduğunu anlarsınız. Biraz kişisel olacak ama söylemesi zor olsa da bu bir veda mektubu. Bugünden, o güne baktığımda.. Bildiğim tüm kelimeler zihnimde çarpışıyor, birçok şey yazmak geliyor içimden ancak bu duyguyu size tarif edemiyorum.

Galatasaray'dan, Galatasaray'a geldiğim günün dördüncü yıl dönümünde kalbimde tarifsiz bir sevgi, yaşanılan onca hatıra, hayatıma giren birçok güzel insanın hissettirdiği eşsiz sıcaklıkla ayrılıyorum. Evet, bir gün, bugünün geleceğini elbette biliyordum. ve zaman zaman o gün geldiğinde nasıl olacağımı, neler yaşayacağımı düşünüyordum.

Galatasaray'dan ayrılmak hiç kolay değil; kalbimin bir yarısı hep burada atacak. Galatasaray'da geçirdiğim dört yılı düşünürken bu mektubun satır aralarına düşen birkaç damla gözyaşıyla beraber..

Ama biliyorum ki Galatasaray bizim evimiz, Galatasaray bizim yuvamız. Hayatımın en özel yolculuğunda benimle olan herkese çok teşekkür ederim. Galatasaray'ı temsil edebilmek en büyük rüyalarımın bile ötesindeydi; her an, her yerde kulübüm için mücadele etmek, Galatasaray'a karşı mahcup olmamak ve gençlere ilham olmak hayatın kendisiydi..

İnanıyorum, 1905'ten beri devam eden bu bayrak yarışında; terden sırılsıklam formalar ve sahada kaldırılmayı bekleyen kupalar, 119 senelik muhteşem tarihi boyunca olduğu gibi Galatasaray'ın büyük taraftarını bundan sonra da mest edecek. Galatasaray'ı, Galatasaraylıları, Galatasaray'ı temsil eden tüm değerleri çok sevdim, hep seveceğim. Sizi gururlandırmak için her şeyimi vereceğim. ve her birinizi çok özleyeceğim..

Umarım en kısa zamanda, evimizde size veda etme fırsatı bulabilirim. Kendinize iyi bakın" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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