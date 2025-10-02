Haberler

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe ile İlk Gollerini Attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Nice karşısında attığı iki golle takımını 2-1 galip getirerek UEFA Avrupa Ligi'nde önemli bir başarıya imza attı.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayla ilk gollerini Nice filelerine attı.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Nice'i 2-1 mağlup ederken goller Kerem Aktürkoğlu'dan geldi. Yaz transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'ye imza atan Kerem, Trendyol Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2. maçını oynadı. Ligde Kasımpaşa karşısında 1 asiste imza atan Kerem, ilk kez Nice karşısında gol sevinci yaşadı. Mücadelenin 3. dakikasında Talisca'nın uzun pasına hareketlenen Kerem kaleci Diouf ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi. Kerem, 25. dakikada ise ceza sahası içinde rakiplerini geçerek topu yeniden ağlarla buluşturdu.

Kerem, sezon başında Benfica formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Nice'e karşı 85. dakikada oyuna girmişti.

26 yaşındaki futbolcu Nice maçında 81. dakikada yerini Oğuz Aydın'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
