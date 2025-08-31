Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Benfica'dan transfer ettiği milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu ile sözleşme imzaladı. Hakan Safi, Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe forması giydiği anı sosyal medyada paylaştı.
Fenerbahçe'nin Benfica'dan transfer ettiği milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, sarı-lacivertli formayı giydi.
Sarı-lacivertli ekibin Portekiz ekibi Benfica'dan transfer ettiği Kerem Aktürkoğlu, yönetim kurulu üyesi Hakan Safi ile özel uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı. Hakan Safi, uçaktan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusunun Fenerbahçeli formasını paylaşarak, "İmzayı attı, çubukluyu giydi. İstanbul'a doğru yolculuğumuz başladı. Hayalini kurduğun çocukluk aşkına hoş geldin Kerem Aktürkoğlu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor