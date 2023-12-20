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Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında gol attı

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Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon ligdeki 5., toplamdaki 8. golünü kaydetti.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Fatih Karagümrük maçında attığı golle bu sezon ligdeki 5., toplamdaki 8. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılıların tek golü Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi. Mücadelenin 41. dakikasında Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin'den seken topu Kerem Aktürkoğlu ağlara gönderdi ve skoru 1-0 yaptı. 25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 8'e çıkardı. Kerem bu gollerin 5'ini Süper Lig'de, 3'ünü de Avrupa kupalarında kaydetti.

Müsabakaya 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu 81. dakikada yerini Wilfried Zaha'ya bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Kerem Aktürkoğlu Galatasaray Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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