Kerem Aktürkoğlu: 'Çok mutluyum, yeni bir macera başlıyor'

UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup ikinci maçında Türkiye, İzmir'de oynanan karşılaşmada İzlanda'yı mağlup etti. Karşılaşmanın ardından yaptığı galibiyetin baş mimarı olan Kerem Aktürkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kariyerinin ikinci hat-trick'ini yine Gürsel Aksel Stadyumu'nda yaptığını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Güzel bir atmosfer vardı. Taraftarımız harikaydı biz de onlara güzel bir galibiyet armağan etmek istiyorduk. İstediğimiz gibi oldu. Çok şükür hat-trick yapmak bana nasip oldu. Bu stadyumda ikinci hat-trick'im. Benim için anlamlı bir stadyum. İnşallah daha devamları da gelir. Herkes de topu imzaladı" şeklinde konuştu.

'BENİM İÇİN YENİ BİR MACERA BAŞLIYOR'

Milli aranın hemen başında Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, "Çok mutluyum. Benim için yeni bir macera başlıyor. Çok anlamlı bir dört sene geçirdim. Hem milli takım hem de Galatasaray'da. İnanılmaz güzel dostluklar elde ettim. Yeni bir macera başlıyor. Üzerimde emeği olan herkese, malzemecisinden, sağlık ekibine, staff ekibine, hocalarıma çok teşekkür ederim. Bundan sonra da Portekiz'de hem ülkemi hem beni sevenleri güzel bir şekilde temsil ederim" ifadelerini kullandı.

'BEKLENTİ YÜKSEKTE OLDUĞU ZAMAN BASKILAR DA OLUYOR'

Yüksek seviyelerde baskının her zaman olduğunu, beklentilerin yükseldikçe eleştirilerin de olabileceğine dikkat çeken Aktürkoğlu, "Baskı her zaman var. Bundan sonra daha da baskı olacak. Beklenti yüksekte olduğu zaman baskılar da oluyor. Ben alıştım artık. Bu seviyelerde oynuyorsan mecbur üst seviye performans sergilemek zorundasın. Biraz altını sergilediğin zaman eleştiriliyorsun. Bunun da en çoğunu yaşayanlardan biriyim. Hakan ağabey daha iyi bilir. İyi performans sergilemeye mecbursun. Çünkü dediğim gibi beklenti yüksek olduğu zaman eleştiriler de olabiliyor. Ama inşallah böyle devam eder. Arada inişler olacak ama ben çalışmaya, ülkemi, ailemi, sevenlerimi gururlandırmaya devam edeceğim" diyerek sözlerini noktaladı.