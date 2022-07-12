Kerem Aktürkoğlu: 'Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir'

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ile antrenmanda yaşadığı olayla ilgili olarak, "Biz aynı hedef için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sabahki antrenmanda Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ile yaşadığı olayla ilgili milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu bu tartışmayla ilgili olarak, "Bu sabahki antrenmanda ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamından koparılarak 'Fiziki şiddet içeren bir kavga' olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir. Kamuoyuna saygılarımla" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor