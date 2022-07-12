Kerem Aktürkoğlu: "Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kerem Aktürkoğlu: "Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir"

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kerem Aktürkoğlu: 'Bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir'

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ile antrenmanda yaşadığı olayla ilgili olarak, "Biz aynı hedef için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız.

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ile antrenmanda yaşadığı olayla ilgili olarak, "Biz aynı hedef için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray'da sabahki antrenmanda Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ile yaşadığı olayla ilgili milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Aktürkoğlu bu tartışmayla ilgili olarak, "Bu sabahki antrenmanda ikili mücadele sonrasında takım arkadaşımla futbolun doğası gereği yaşadığım tartışma, bağlamından koparılarak 'Fiziki şiddet içeren bir kavga' olarak lanse edilmiş. Biz aynı hedef için ter döken, Galatasaray'ın başarısı için tüm benliğimizi ortaya koyan takım arkadaşlarıyız. Daha iyiyi başarmak için sınırlarımızı zorladığımız çalışma ortamımızda bu tür münakaşalar yaşanabilir ancak aramızda sevgi ve saygı bakidir. Bu olay haberleştirilirken bunun unutulmaması gerekir. Kamuoyuna saygılarımla" ifadelerini kullandı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title