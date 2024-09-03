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Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu ve milli takım kampına katılmak için İstanbul'a döndü

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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica ile sözleşme imzaladıktan sonra milli takım kampına katılmak için İstanbul'a geri döndü.

Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, milli takım kampına katılmak için İstanbul'a döndü.

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz ekibi Benfica ile sözleşme imzalamak için dün Lizbon'a gitmişti. Benfica ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 25 yaşındaki futbolcu, bugün ise milli takım kampına katılmak için tekrar İstanbul'a döndü. Kerem Aktürkoğlu, havalimanında kendisine yöneltilen 'anlaşma hayırlı olsun neler düşünüyorsunuz?' sorusuna karşılık teşekkür etmekle yetindi. Aktürkoğlu'nun yarın yapılacak olan milli takım antrenmanında yer alması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Kerem Aktürkoğlu Milli Takım Portekiz İstanbul Benfica Güncel Futbol Spor

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