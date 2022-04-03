Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı
İhlas Haber Ajansı - Mehmet Ekrem Ceylan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
- Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Gölcük'te bulunan babaannesi vefat etti.
- Kerem Aktürkoğlu, babaannesini son yolculuğuna uğurladı
KOCAELİ - Galatasaray'da forma giyen Kerem Aktürkoğlu'nun Gölcük'te bulunan babaannesi vefat etti. Milli futbolcu, babaannesinin cenaze namazında saf tuttu.
Sarı-kırmızılı takımın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu'nun babaannesi Nezahat Aktürkoğlu dün vefat etti. Galatasaray'ın oynadığı Fatih Karagümrük maçının ardından acı haberi alan Aktürkoğlu, Kocaeli'ye geldi. Nezahat Aktürkoğlu için, Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bulunan Tevfik Hoca Vakıf Cami'nde cenaze namazı kılındı.
Nezahat Aktürkoğlu'nun cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.