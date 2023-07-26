TFF 3. Lig'in son finalisti Kepezspor için şehir bayraklarla donatılacak. Yeni sezon öncesi 'Şampiyonluk yolunda seninde payın olsun' sloganıyla yola çıkılacak kampanyanın startını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü verecek.

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig'in kapısından dönen Kepezspor, yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi transferlerle atağa kalkan Antalya ekibi, gücüne güç katmak için bayrak kampanyası düzenleyecek. Yeni sezon öncesi 'Şampiyonluk yolunda seninde payın olsun' sloganıyla yola çıkılacak kampanyanın startını Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü verecek. Kepezspor Onursal Başkanı Mustafa Yılmaz, Kepezspor Başkanı İsmail İltemir, yönetim kurulu üyeleri, Teknik Direktör Çağdaş Çavuş ve Kepezspor futbolcularının katılımıyla 28 Temmuz Cuma günü saat 11.00'da düzenlenecek basın toplantısıyla kampanya başlayacak. Uzunluğu 4 metre, genişliği 2 metre olan Kepezspor bayrakları ilçenin dört bir tarafını süsleyecek. Kepezspor'dan yapılan açıklamaya göre; 1 bayrak bedelinin 5 bin TL. olacağı, şahıs ismi, işletme ve firma logolarının da bayrak üzerinde yer alacağı bildirildi. - ANTALYA