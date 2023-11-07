Kepezspor Başkanı İltemir: Antalya'ya şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Antalya temsilcisi Kepezspor'un başkanı İsmail İltemir, takımın şampiyon olması için gece gündüz çalıştıklarını ve sezon sonunda 2. Lig'e yükselerek Antalya'ya şampiyonluğu yaşatmak istediklerini söyledi.

TFF 3. Lig 1. Grup takımlarından Antalya temsilcisi Kepezspor'un başkanı İsmail İltemir, "Bu takımın şampiyon olması için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda 2. Lig'e yükselerek Antalya'ya şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz" dedi.

TFF 3. Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Kepezspor'da Başkan İsmail İltemir'den açıklama geldi. İltemir, "Ziraat Türkiye Kupası'nda, Süper Lig temsilcisi İstanbulspor'u 120 dakikanın sonunda kupanın dışına iten ve pazar günü de Küçükçekmece Sinopspor karşısında güzel futbol ile 3 puan alan futbolcu kardeşlerimizi, teknik heyetimizi kutluyorum. Onlarla gurur duyuyoruz. Bizleri bu maçta 90 dakika boyunca destekleyen Kepezspor taraftarımıza ayrıca parantez açarak bir kez de onlara teşekkür ediyorum ve alkışlıyorum. Bu takımın şampiyon olması için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah sezon sonunda geçtiğimiz sezon 2. Lig'in kapısından döndüğümüz bu ligden inşallah sezon sonu 2. Lig'e yükselerek Antalya'ya şampiyonluğu yaşatmak istiyoruz" diye konuştu. - ANTALYA