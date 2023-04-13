Kepezspor, Aksaray'da zirve yarışını bırakmadı

Kepezspor mutlak üç puan için gittiği Aksaray'da 2-0 geriye düştüğü maçta 2 golle geri döndü.

Kepezspor mutlak üç puan için gittiği Aksaray'da 2-0 geriye düştüğü maçta 2 golle geri döndü. 2-2 biten maçta Kepezspor liderlik yarışını sürdürdü.

Türkiye 3.Lig 3.Grup'taki haftanın önemli maçında 2-0 geriye düştüğü maçta ikinci yarıdaki üstün oyunun neticesini bulduğu goller ile sahadan bir puanla ayrıldı. Karşılaşmanın 24. Dakikasında Hasan ve 64. Dakikasında Mustafa'nın bulduğu goller ile 2-0 öne geçen Aksaray Belediyespor'a, Kepezspor'da önce müsabakanın 75. Dakikasında Ali Sinan Gayla ile 77. Dakikasında Mehmet Kaan Türkmen karşılık verdi ve skor 2-2'ye geldi. Öte yandan maçın son dakikasında Kepezspor'un golcüsü Mehmet Kaan Türkmen, Aksaray Belediyespor kalecisi Tunahan ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kaleciye nişanlandı ve kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma 2-2 ile sonuçlandı.

Karşılaşmayı Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Spor Kulübü'nün Kurucu ve Fahri Başkanı Mustafa Yılmaz, Kepezspor Futbol Takımı Başkanı İsmail İltemir, Kepez Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Hakan Çatal tribünden izledi. Maçın bitiminde Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, soyunma odasına giderek, Kepezspor'un futbolcularını kutladı. Başkan Tütüncü, maç sonrası mutluluğunu "Aksaray deplasmanından puanla dönüyoruz. Yolun sonu şampiyonluk.. Takımımızın bugünlere gelmesine katkı veren, her zaman yanımızda olan bütün gönül dostlarımıza, futbolcularımıza, taraftarlarımıza, yönetimimize ve teknik heyetimize gönül dolusu teşekkürlerimle" ifadeleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı. - ANTALYA